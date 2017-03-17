丹麥檢：崔順實之女鄭維羅將引渡回南韓

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路透社今天快訊報導，丹麥檢察官表示，南韓前總統朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭維羅（Chung Yoo-ra）將被引渡回南韓。

鄭維羅的律師日前告訴路透社，她準備在丹麥尋求政治庇護，因她擔心被迫回國後的自身安全。1060317

(中央社)