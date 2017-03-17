廣東破獲製毒集團 起出K他命1.3噸
中國大陸廣東省韶關市公安局日前通報，去年11月破獲一個大型製毒集團，並起出K他命（氯胺酮）成品1.3噸，是中共建政以來破獲毒品數量最大的製毒工廠。
綜合澎湃新聞等陸媒今天報導，廣東韶關市、翁源縣兩級公安（警察）機關2016年11月發現一個製毒集團在外地購買製毒原料，準備運到翁源縣製造K他命。
當地警方佯裝村民前往製毒工廠所在山區探勘，發現附近散發製毒產生的臭味與煙霧，並確認工廠所在位置。
警方於隔日凌晨突擊攻破製毒工廠，並查獲K他命1.3公噸，製毒原料、工具一批，共逮捕嫌犯23人。
報導指出，這是中共建政以來破獲毒品數量最大的製毒工廠。目前，案件仍在進一步審理中。1060317
(中央社)
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