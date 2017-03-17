身分證號碼誤植 幽靈女逃犯這次栽了
宜蘭1名葉姓女毒品通緝犯，疑因相關單位誤植她的身分證號碼，近年來接受警方盤查時多次順利脫兔。羅東警方經細心抽絲剝繭，昨天終於查出她的真實身分，移送法辦。
宜蘭縣警察局羅東分局今天說，警方去年底接獲線報指出，以葉姓女犯嫌為首的販毒集團經常在縣內販賣毒品給不特定人施用，專案小組於是報請宜蘭地方法院檢察署檢察官指揮。
在偵辦期間，警方不時前往葉嫌毒窟偵蒐，但她十分狡猾、生性多疑，不時更換住處，增加警方查緝困難度。經專案小組鍥而不捨追查，昨天見時機成熟，兵分多路前往縣內各地，拘提以葉嫌為首的販毒集團成員共11人，起出毒品安非他命共6包，毛重共計12.85公克等證物，全案依違反毒品危害防制條例等罪，嫌移送宜蘭地檢署偵辦。
警方調查，葉姓女犯嫌原本在民國100年就因毒品案遭通緝，但因身分證字號原本就有錯誤，近年來接受警方多次盤查時都能順利脫兔。後因專案小組細心分析、抽絲剝繭，終於查出這名幽靈女逃犯的真實身分。
據了解，葉姓女嫌過去提示給警方的身分證並非偽造，就只差1個號碼有錯誤，相關單位當時製發時是否有疏失，還有待進一步查證。1060917
(中央社)
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