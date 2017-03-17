前隨扈涉共諜 呂秀蓮：國安法定太鬆
前副總統呂秀蓮的前隨扈涉共諜案，呂秀蓮今天表示，國家安全法定得太鬆，大部分都是5年以下有期徒刑，很容易易科罰金，她認為應該要重新修法，但要注意人權第一、國安第二。
呂秀蓮今天接受廣播電台POP Radio台北流行廣播電台專訪，她說，之前她的行政專機女飛行官丈夫被挖角到中國民航公司，這更令人憂心；軍公教人員的薪資都是人民納稅錢，不能做任何傷害國家人民的事情，更何況是情治單位，以後忠誠度考核要做好。
呂秀蓮並談到國安法問題，她認為國安法定太鬆，大部分都是5年以下有期徒刑，很容易易科罰金，這幾年間諜案最後都輕判，「所以他們算算划得來，進去蹲一下，後面利益獲得很多。」
呂秀蓮也提到，前副總統連戰之前去參加中共閱兵，後來她對連戰提告，結果司法人員卻不敢說中華人民共和國是外國，所以沒有所謂的「通敵」，也不敢說中國是敵國，所以沒有外患罪，這實在是很荒謬。
政府正在推動司法改革，呂秀蓮建議，在司法改革的時候，如果真的有國家觀念，修法時要注意到這些，「全世界有哪個國家一天到晚飛彈對著我們，一天到晚要統戰，這個國家還不叫外國、敵國，這不是很荒謬嗎？」
呂秀蓮表示，國安法和兩岸人民關係條例，對洩密的懲罰都太輕，應該修法或重新立法，不過要注意到人權第一、國安第二。1060317
(中央社)
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