汰換水銀燈節能奏效 中市府追減1億電費預算

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台中市汰換水銀燈省電效益浮現，市府追減1億電費預算。（圖／台中市府提供）

建設局執行「水銀路燈落日計畫」，去年汰換8萬2478盞水銀路燈為LED燈。（圖／台中市府提供）

為市民節電省荷包，這次台中市府不追加預算，反而是追減一億元電費預算！市府建設局執行「水銀路燈落日計畫」，去年汰換8萬2478盞水銀路燈為LED燈，省電效益出現，且汰換LED燈後，保固期長達6至7年，預計每年能減少路燈維護費用2500萬元。

市府表示，依台電公司105年2月電費明細表所列，市府應繳電費4971萬9472元；今年2月應繳電費僅需3415萬5656元，已較同期節省電費約1556萬3816元。以此推估今年度全市路燈電費，約可節省1億元，為有效運用公帑，建設局辦理106年度路燈電費追減1億元預算支應。

建設局表示，持續執行「水銀路燈落日計畫」，去年已汰換8萬2478盞水銀路燈為LED燈，並協調台電公司在去年底前全數變更為LED用電，節費成效已浮現，預計今年可省電費約1億元，建設局並辦理追減1億元電費預算，成效良好。

市府執行「水銀路燈落日計畫」過程中，發現部分廠商出現違約情形，如部分鈉光燈遭廠商誤換，屬於廠商疏失，依契約市府不須支付款項，並規定要求限期改善，拆除重作。

而未依期限改善的廠商，除究責懲處，並要求廠商負後續保固。另有涉及偽造、變造等違法情況，建設局主動移請檢調單位查辦。

建設局強調，部分廠商在履約過程中的缺失，依約扣罰在案；廠商涉偽造、變造標籤等違法情事，建設局主動移送檢調單位調查中，所有的汰換工程均為配合中央政策，依政府採購法相關規定辦理招標。

市府說，截至目前為止，工程除第1、3、7工區因履約過程產生爭議，經市府採購申訴審議委員會調解建議續處，其餘5個工區已陸續完成驗收程序。

建設局指出，經濟部能源局全額補助「水銀路燈落日計畫汰換工程」7億4千多萬，每年約可減少4萬5千多公噸二氧化碳排放量，如同開闢88座台北大安森林公園的減碳量。每年預估可省下約8672萬7889度電，若依104年每戶家庭每月平均用電量約291度來算，約可供2萬4386戶家庭整年度用電。

建設局也感謝台電公司積極配合政策，辦理用電器具變更，加速展現節電效益。未來市府將再與台電公司協商，簡化增設路燈申請用電的流程，讓市民感受市府化繁為簡，為市民節省時間成本的用心。

(中時)