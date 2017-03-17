金門撒250萬元 邀高手來搞設計
金門縣文化局為協助地區產業精進，提升產學合作與創新研究風氣，特舉辦總補助金額高達新臺幣250萬元，以金門為主題，進軍國際大獎的創意設計競賽。今（17）日廣發武林帖，邀請設計新秀組隊一較高下。
縣文化局指出，這項以「藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」為名的活動，共分為4個階段，第1階段邀集各校學生提出以「金門」為創作主題的企劃案，例如酒類、公仔類、食品類、藥品類、紙品類、紀念品類或其他具創意類型，進行設計案發想，將選出20組優秀團隊，各獲得5萬元獎金。第2階段將為提案的企劃進行設計規畫，透過視覺呈現賦予金門嶄新特色，獲選10組團隊也將獲得創作補助費用，並可繼續角逐高額獎金。
第3階段為鼓勵獲補助學生的作品參加德國IF、德國紅點Red dot、美國Idea或日本G-Mark等國際設計大獎，藉以提升金門在國際的能見度，並展現問鼎國際的氣度，成功奪獎者將獲得第4階段表揚獎金！
第1階段企劃案徵件自即日起至4月5日截止，有意參加者可至官方網站下載競賽簡章和了解更多競賽訊息。
(中時)
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