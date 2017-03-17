再現豐原美麗風華 水利局打造葫蘆墩圳親水空間
為打造下一個專屬豐原人的百年大圳，台中市政府將展開葫蘆墩圳掀蓋工程，除確保防洪排水機能外，更以無障礙濱水步道、大面積自然草坡及藝文廣場等設施，營造優質親水空間，並結合2018世界花博及豐原車站改建等重大建設帶動地方發展。水利局追加編列7,000萬元預算辦理工程發包，盼獲議會支持，再現豐原美麗風華。
水利局長周廷彰說，掀蓋工程位置鄰近豐原新車站，距離2018世界花博豐原展區僅約500公尺，規畫將三豐路至三民路段加蓋停車場進行掀蓋，長度約300公尺，並結合百年老校豐原國小進行整體水域環境營造，工程總經費為2.47億，完工後將成為扭轉豐原地區的新契機。
經市議員陳清龍極力爭取下，水利局自去年8月下旬起，已陸續辦理多場葫蘆墩圳願景培力活動，並透過宣傳鼓勵市民朋友參加，期間民眾針對百年水圳的人文、環境教育、水質等多面向進行探討，今年1月更透過參訪柳川及康橋等整治工程，讓民眾了解河川整治成功關鍵，盼與大家一起找回記憶中的母親河，打造專屬豐原人的葫蘆墩圳。
周廷彰指出，葫蘆墩圳掀蓋工程除打造親水空間外，也將先截流掀蓋計畫區周邊的民生廢水，避免影響水質；未來也會配合豐原地區中長期的汙水下水道系統建置及用戶接管作業，一併解決民生廢水問題。
民眾關心既有停車空間減少的問題，周廷彰表示，豐原新車站已提供435個機車停車位，交通局也利用周邊國有土地闢建臨時停車場，目前車站周邊共可提供70個汽車位及975個機車停車位，未來鐵路高架化二期工程完工，高架橋下將提供更多停車空間，可順利轉移掀蓋段停車需求。
(中時)
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