他獲澳洲AMC數學檢定滿分 全球只6人
屏東中正國中1年級學生吳柏翰參加「2016年澳洲AMC數學能力檢定」小學高年級卷檢定，最近獲知檢定滿分，全世界30個國家中，同組獲得滿分的只有6人，吳柏翰是台灣唯一。
吳柏翰現在是中正國中數理資優班學生，去年參加「2016澳洲AMC數學能力檢定」時，他正好國小畢業，參加的是小學高年級卷檢定。
中正國中教務主任梁麗妹表示，學校過年前才收到基金會的獎狀，才知道吳柏翰通過檢定並且獲得滿分，並將獎狀頒發給吳柏翰。
台灣代理這項考試的台北九章數學教育基金會表示，去年全世界有30個國家、30萬名考生參加檢定，吳柏翰參加的小學高年級組約有6、7萬人，考滿分的只有6人。
「他還是嬰兒時，眼睛就會追著數字跑」吳柏翰的媽媽憶起吳柏翰在數學上的特殊天份，想到嬰兒時，他就對數字有興趣。
而發現吳柏翰數學天份的是他國小1年級的導師，建議吳媽媽讓吳柏翰進行鑑定，吳柏翰通過2級鑑定，「為了讓孩子快樂」吳媽媽讓吳柏翰只有數學到資優班跳級上課，仍讓他跟同年齡的孩子一起升學。
吳柏翰目前已是中山大學南部高中學生數學科學研究人才培育計畫的公費學生，他自己會找參考書學習數學，他自學的數學已到高1程度。
吳柏翰表示，解數學題讓他很有成就感，是除了跟同學打球外，讓他最快樂的事，比較不喜歡的是要背很長的公式，而他認為，數學要好，語文能力也很重要。參加「澳洲AMC數學能力檢定」時，他答完題後，還有剩餘的時間檢查。
中正國中特教組長魏志恆表示，吳柏翰個性低調，不會因為自己的特殊天份而驕傲，因為小1就被發現特殊天份進入數理資優班，讓他有很好的學習舞台，像這類孩子就是帶領他在數學的領域裡探索，走出自己的舞台。1060317
(中央社)
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