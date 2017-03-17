北市不動產交易量 公寓續跌大樓微揚

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台北市最新不動產市場交易量統計，截至去年11月，公寓月線持續下跌，季線及半年線已分別連續15個月及13個月走低，走勢疲弱；大樓月線連2個月上升，整體價格表現優於公寓。

為提供完整透明的不動產市場資訊，地政局分析近期實價登錄量價動態及住宅價格指數並公布表示，今年2月買賣登記件數（土地加建物）共1382件，較上月少333件，減幅19.42%，較去年同期1增379件，增幅37.79%。

建物買賣登記棟數2月為1441棟，較上月少322棟，減幅18.26%，較去年同期增379棟，漲幅35.69%。

地政局統計，民國105年11月實價登錄量價動態，全市交易量共951件，較10月增76件，增幅8.69%，較去年同期少379件，減幅28.50%，交易總金額為新台幣263.77億元。

11月全市住宅價格指數109.34，較10月下跌0.55%，較去年同期下跌1.15%，標準住宅總價1368萬元，標準住宅單價每坪50.32萬元；大樓住宅價格指數119.67，較10月上漲0.95%；公寓住宅價格指數99.96，較10月下跌2.96%。

地政局表示，觀察大樓與公寓價格表現，公寓月線持續下跌，季線及半年線已分別連續15個月及13個月走低，走勢疲弱；大樓月線連2個月上升，季線微跌，半年線微揚，整體價格表現優於公寓。

至於為何公布105年11月資料，地政局解釋，買賣雙方簽約完後繳稅，完稅後再至地政事務所登記，預估時間需花3、4星期，而法令規定登記完成後，需在1個月內申報實價登錄，所以公布資訊會跟原因發生日相差約3、4個月時程。1060317

(中央社)