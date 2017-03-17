朝鮮半島緊張 美稱不重返六方會談
朝鮮半島緊張局勢升高，美國國務卿也親訪亞洲，希望尋求中日韓的合作，共同解決北韓核試問題。但美國駐聯合國大使海利表示，美國並不打算重返六方會談。
根據俄羅斯衛星通訊社中文網的報導，海利（Nikki Haley）表示，「不會再去做這件事（指六方會談），我們要做的都已經做完了」。
她並呼籲其他國家，特別是中國大陸與俄羅斯能加快步伐，「讓我們知道他們一樣擔憂北韓問題」。
六方會談是由北韓、南韓、中國大陸、美國、俄羅斯與日本6國共同參與的協商會議，目的在解決北韓核試問題。會談始於2003年8月27日，至2007年9月30日為止，共舉行過六輪會談。2009年北韓宣布退出後，會談懸宕至今。1060317
(中央社)
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