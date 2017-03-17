318學運週年 經民連辦晚會籲訂監督條例
經濟民主連合將在明天三一八學運滿3週年，在立法院旁舉行晚會，訴求「監督條例不能再等」，要求各政黨、立法委員在期限之前給予具體答覆，「是否承諾於本會期完成監督條例三讀？」
時任中國國民黨籍立法委員張慶忠2014年3月17日主持立法院內政委員會議時，在朝野紛擾聲中以極短時間宣稱海峽兩岸服務貿易協議已超過3個月期限，視為已審查，全案送院會存查，被外界稱為「半分忠」事件。隔日學生團體衝進立法院議場，影響深遠的「太陽花學運」登場，直到4月10日退場，為期23天。
經濟民主連合在社群網站臉書（facebook）表示，三一八運動至今已快滿3週年，從2014年3月18日到4月10日，到今天1000多個日子的等待，到底要等多久？這段日子不斷地呼籲朝野各政黨儘速審查通過「對中協議監督條例」，回想一下當初的各個委員、各個政黨口口聲聲支持三一八運動的訴求，「現在已經到了我們不能再等的時刻」。
經民連指出，3月18日晚上7時，他們邀請所有關心監督條例立法的朋友，曾經一起站上街頭守護民主、一起等待島嶼天光的夥伴，告訴政府大家一直在這裡；告訴立法院，「我們還在等一個答案」。
他們表示，「3月18日晚上9點，我們要一個答案」，要求各政黨、立法委員在期限之前給予具體答覆：「是否承諾於本會期完成監督條例三讀？」、「是否願意採納經民連提出的六大主張？」1060317
(中央社)
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