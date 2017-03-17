福島縣民首起核災索賠勝訴 日政府、東電判賠上千萬

137名福島縣民因核災遷居，向日本政府和東電索賠勝訴。（美聯社）

2011年東京電力公司(東電)發生福島第1核電廠核災事故，許多福島縣居民被迫遷到外縣市生活，遷至群馬縣避難的45戶人家、137名福島縣民針對日本政府和東電提起約15億日圓損失賠償的訴訟，前橋地方法院17日做出判決，命令東電和日本政府支付3855萬日圓(約新台幣1050萬元)的賠償金。

原告中有6成是住家被日本政府劃入避難指示區的居民，有4成是主動避難到外縣市的居民，他們雖然已獲得東電的定額慰問金，但遠不及老家受害的實際狀況，故從2013年9月起陸續提訴，要求一律賠償每人1100萬日圓(約新台幣300萬元)。

《每日新聞》報導，判決的主要爭議有3點，1.東電和日本政府是否能預見海嘯且事先回避事故；2.日本政府是否有權管理並要求東電採取安全對策；3.東電依據日本政府制定的中間指標發放給避難者的賠償金額是否妥當？

原告指出，日本政府的地震調查研究推進本部2001年曾預測，福島外海也可能發生芮氏規模8的海嘯地震，東電2008年根據此預測，也曾估算海嘯發生時最高可達15.7公尺。東電已預見可能發生巨大海嘯，卻疏於採取建設防波堤等對策，日本政府也未命令東電採取海嘯對策，明顯是違法。

日本政府和東電則反駁指出，那不能說是科學的見解，實際上無法預測巨大的津嘯。

日本核災事故全國辯護團聯絡會指出，約有1萬2000人的福島災民在日本全國20個地方法院和支部提起相同的團體訴訟，這是第一次的判決。福島核災使前經營團隊中的3人因業務過失致死傷罪強制起訴，且被追究刑事責任。

(中時)