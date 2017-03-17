台鐵蘇澳線、日本銚子電鐵 將締結姊妹鐵路

我要評比

台鐵蘇澳車站至蘇澳新站與日本銚子電鐵有不少共通點，因此將締結姊妹鐵路，圖為蘇澳車站外觀。（台鐵提供）

台鐵局今天（17日）宣布，蘇澳線（蘇澳新站至蘇澳車站）與日本銚子電氣鐵道，將在4月1日締結為姊妹鐵路，台鐵宜蘭運務段指出，台灣宜蘭與日本千葉縣的銚子市，因為都臨港且面對太平洋，鐵道里程接近，蘇澳有冷泉而銚子市有溫泉，3大因素促使兩地締結為姊妹鐵路。

宜蘭運務段副段長謝清田表示，台鐵其實沒有「蘇澳線」，但日本銚子市在去年來訪時，認為北迴線鐵路經過蘇澳新站，遂認為蘇澳新站到蘇澳站是「宜蘭線」的支線，蘇澳線3.4公里，與銚子電鐵的6公里，里程都很短。

此外，蘇澳站鄰近蘇澳港，銚子市有銚子港，兩地都面向著太平洋，蘇澳鎮以冷泉聞名於世，銚子市也有溫泉，銚子市去年來訪後倍感親切，因此來函給台鐵，盼能締結姊妹鐵路，台鐵也欣然同意。

締結姊妹鐵路預訂4月1日在日本銚子電鐵犬吠車站前廣場舉行，台鐵將由宜蘭運務段與日本銚子電鐵社長竹本勝紀共同簽署，並邀請千葉縣銚子市市長越川信一見證。

(中時)