中市路平專案2年有成 追加2.8億擴大路平範圍

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台中市府建設局自104年1月12日執行路平專案以來，已改善702條道路。（圖／台中市府提供）

台中市政府推動4年500公里路平專案，自104年1月啟動至今，改善702條道路，長度346.64公里，其中多以通勤通學的主要幹道、重要聯外道路為主。為擴大路平範圍，縮短城鄉差距，建設局今年追加預算2.8億元，期望持續改善全市道路狀況，提供民眾更安全舒適的通行環境，將爭取議會支持。

市府建設局自104年1月12日執行路平專案以來，改善道路計702條，其中主要道路202條，均為交通流量大的重要聯外道路，包括崇德路、市政路、五權西路、台74線高架橋下環中路等路段。

建設局指出，今年已持續完成全市跨區重大通行道路，包括橫跨潭子、神岡、豐原，長4.5公里的崇德路，以及北區、北屯區約2.975公里的崇德路；並預計於6月完成北屯區崇德路三段路平；崇德路自山西路至崇德十九路，則將由市府水利局的汙水管線工程完工後再辦理路平專案。屆時全段改善完成的崇德路，將使貫穿大台中南北向，包括北區、北屯、潭子、神岡、豐原區等交通路網更完善。

除執行全市路平專案，建設局也擴大路平專案範圍，包括與中科管理局攜手完成全段4.2公里的中科路；針對轄內屬中央管省道，建設局更主動與公路總局等中央管理單位協調，去年已改善約19公里路段，今年包括台10線、銜接大雅、神岡及豐原路段，市府也協調公路總局再完成3.8公里路平，預計年底前可突破30公里。

建設局長黃玉霖表示，市府持續推進路平，期望縮短城鄉差距，著重通勤、通學要道，目標除了原市區兩年100公里，原縣區路平資源挹注更為原市區的2倍，盼能有足夠經費，讓4年500公里路平目標如期如質，甚至提前完成。

重大市政建設所需經費龐大，建設局指出，今年再追加2.8億元預算，加上今年原本預算2億元，共同用在路平專案上，讓更多民眾感受到路平帶來的舒適與安全感。

(中時)