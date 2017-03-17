教部公布調查結果：國內72所學校曾簽承諾書
大學簽署一中承諾書惹議，教育部今天公布清查結果，國內157所大專院校中，有72所學校曾經提供對岸學校類似文件，包括承諾書、聲明書、保證書、邀請函等各種樣式，教育部認為，此類文件明顯違反兩岸關係人民條例的立法精神，但考量到這是普遍的現象，先不開罰，將對學校立即發函糾正。
教育部長潘文忠表示，從兩岸學生開放交流以來，自民國94年起，就有1所大學提供陸方研修生承諾書，之後都是零星學校被要求提供，但104年開始，學校數明顯增加到17所，105年28所、106年5所，共計72所，以私立大學居多。
經過初步清查後，國內157所大學中，有72所學校層提供對岸未報核的書面文件。潘文忠說，各校提供的態樣不一，包括承諾書、聲明書、保證書、邀請函等各種樣式，文字內容從「本學術自由」到「不涉及到政治議題活動」、「課程內容不涉及一中一台」、「兩個中國」等。
根據教育部了解，大陸地區共有26省要求台灣學校提供承諾書，最多的是浙江省。
潘文忠說，教育部鼓勵兩岸學術交流，但無論國內大學是提供哪一種態樣的文件，都不是兩岸交流的必要條件，文件內容確實限制講學空間、影響學術自由，但考量到教育部對相關法條適用範圍並未明確界定，因此很多學校對法規認知和解讀有所偏差，對現有和過去曾簽署過不適當承諾書的學校，立即發函糾正，但不會開罰。
(中時)
關鍵字：承諾書
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