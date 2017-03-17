等了10年 詹詠然重返印地安泉決賽

詹詠然（左）賽後在臉書po出與辛吉絲齊比4根指頭的歡欣合照。（取自詹詠然臉書粉絲團）

等了10年，詹詠然在「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）的力挺下，終於再次殺入美國印地安泉女雙決賽。17日「辛然配」以7比6（9比7）、7：5力退現任雙打球后美國瑪泰珂（Bethanie Mattek-Sands ）與捷克名將莎法洛娃（Lucie Safarova），3連勝挺進冠軍戰。

「本賽事已經拿下4場勝利了！剩下最後一場球，繼續努力！！」詹詠然賽後在臉書po出與辛吉絲齊比4根指頭的歡欣合照，這是兩人合拍後首度殺入冠軍戰，且是總獎金770萬美元的WTA最高等級巡迴賽，意義非凡。

詹詠然上一次打入印地安泉決賽，為2007年搭檔莊佳容，但當年輸給第1種子蕾蒙（Lisa Raymond）、絲托索（Samantha Stosur ），這次在辛吉絲相助下再嘗決賽滋味。若封后就能平分38萬5170美元的稅前獎金，且比去年次輪出局，多賺進880分的雙打世界排名積分。

辛然配的爭后對手為荷拉迪卡（Lucie Hradecka）與辛西雅可娃（Katerina Siniakova），這對非種子的捷克組合以兩個6比3淘汰第2種子馬卡洛娃（Ekaterina Makarova）、凡絲妮娜（Elena Vesnina），搶下決賽門票。

(中時電子報)