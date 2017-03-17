「英國第一貓」賴瑞顧睡懶覺 任鼠四竄
「英國第一貓」賴瑞，是英國內閣辦公室首席捕鼠大臣，可說是唐寧街10號御用捕鼠貓。然而，賴瑞最近似乎有點偷懶！賴瑞近日被攝影師捕捉到，明明抓到了一隻小老鼠，卻又放走，任憑小老鼠從眼前溜走。
賴瑞是有著雪白肚皮的虎斑貓，從2011年2月15日起擔任捕鼠大臣。當時唐寧街10號鼠輩橫行，於是引貓入駐解決鼠患。賴瑞還被賦予「內閣辦公室首席捕鼠大臣」的頭銜，是史上唯二擁有該頭銜的貓。賴瑞也被稱作是「英國第一貓」。
2016年時卡麥隆辭去首相職務，賴瑞並未因此而離開。卡麥隆解釋，賴瑞是公務員，而不是個人財產，所以不會隨著首相改變而離開唐寧街10號。因此，賴瑞會繼續擔任首席捕鼠大臣，任期無限！
賴瑞至今已經10歲大，也許是年紀漸長，似乎失去了狩獵的本性。根據《每日郵報》報導，唐寧街內部人士指，賴瑞任由老鼠自眼前流竄，繼續睡大頭覺。甚至被攝影師Steve Back捕捉到，賴瑞將抓到的老鼠玩一玩，再放走，隨小老鼠自在離去。
英國政府目前除賴瑞有職務外，財政部也有一隻黑色短毛貓Gladstone，外交部養了Palmerston。此外，唐寧街10號還有了Evie、Ossie兩隻貓，以及威爾斯梗犬Rex、達克斯獵Oscar。
不過在這麼多的貓狗之中，賴瑞還是最受歡迎的。賴瑞還有一個非官方Twitter帳戶「Number10cat」，擁有超過10萬7,000人追隨，人氣非凡。
(中時電子報)
文章來源：《每日郵報》
關鍵字：賴瑞、唐寧街、捕鼠、英國第一貓、內閣辦公室首席捕鼠大臣
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