國民黨持黃金債券 府：與不當黨產何干
中國國民黨持有未兌現的政府黃金債券，總統府今天表示，這些債券其實與台灣人民沒有相關聯，不了解這樣的揭露與解決威權時期不當黨產問題的關聯在什麼地方。
國民黨今天表示，近來清查舊有黨產，重新清點一批民國36年中央政府發行的第二期美金公債估算現值約385億元，這是國民黨過去繳購公債、協助國家度過危機，目前仍持有尚未兌償的中華民國政府債權。
總統府發言人林鶴明今天受訪時說，這是1947年國民黨在行憲前，也就是在所謂訓政時期，在中國大陸執政時所發行的一些債券，這些債券其實與台灣人民沒有相關聯，他不了解這樣的揭露與解決威權時期不當黨產問題的關聯在什麼地方。
林鶴明說，關於不當黨產的部分，接下來不當黨產委員會有相關公聽會，今天國民黨提到黃金債券，如果國民黨連自己這些過去的財產是今天忽然間發現，再做這樣的表述，也並沒有辦法解決現在的問題。
他表示，尤其國民黨如果真的有這麼多相關的黃金債券，怎麼在過去的查察的紀錄當中沒有被揭露？是不是未來還會有很多這種看不到的部分存在的狀況，大家在關心不當黨產的時候，可以持續關心。1060317
(中央社)
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