呂秀蓮：國安法太輕 對間諜划得來

前副總統呂秀蓮前隨扈王鴻儒爆出共諜案，呂秀蓮接受廣播今天接受電台專訪時指出，國安法定得太鬆了，刑責最高僅5年以下有期徒刑，很容易易科罰金；所以共諜算算認為，划得來，「進去蹲一下，後面利益獲得很多。」

至於日前「保防法」版本曝光，被質疑人二復辟。呂秀蓮表示，人二復辟就不對，但聽說是馬政府的版本。

呂秀蓮今天接受 POP電台節目訪問表示，建議國安法及兩岸人民關係條例都應重新修法或立法，不過她強調仍要注意「人權第一、國安第二」。

呂秀蓮對於曾任自己的隨扈王鴻儒指出，新聞出來時因為沒有看到照片，一時想不起來這個人，直到晚上打開電視，才記得這個人，名字不記得，但短時間確實擔任她的隨扈沒錯，但那時該隨扈應該跟中國無任何關係。

秀蓮說，這件事反而讓她想到，任內的女性專機飛行官，有一天突然換人，後來才知道是因該飛行官的夫婿被中國民航公司挖角，當時她確實比較緊張，但後來還好沒發生事情。她呼籲，軍公教人員的薪資都來自人民納稅錢，心中應該感謝，不能做任何傷害國家人民的事情；更何況情治單位，以後用人方面的忠誠度考核應該要做好。

呂秀蓮也提到，有一點比較荒謬，前副總統連戰去中國大陸閱兵，她控告連戰觸犯外患罪，結果司法人員說中華人民共和國並非「外國」，因此也沒有通敵，不構成外患罪，若真的有國家觀念，修法時應該要注意，她也反問「全世界有哪個國家一天到晚把飛彈對著我們，一天到晚要統戰，這個國家還不叫外國、敵國，真的很荒謬，真的要反省。」

(中時)