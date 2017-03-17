安以軒千金背景驚人！原來老爸是官二代

出身富貴的安以軒，自己也很會賺，傳年收入高達2億台幣。(本報系資料照)

安以軒閃嫁澳門百億CEO陳榮煉，門當戶對的金童玉女組合，令外界一致祝福。由於安以軒個性海派加上出身富貴，在剛出道時一度被謠傳是黑道千金，不過她澄清父親是經營保全公司，與安父認識25年的名嘴劉駿耀，也拍胸掛保證，稱安父絕非黑道，而是官二代。

劉駿耀日前在《54新觀點》揭密安以軒顯赫家世，稱與安父認識多年，大家都叫安父為「小超」，「小超的爸爸是個很大的官，所以說他的媽媽後來才在東區有些置產，那也是因為天時地利人和。」安父母親傳說中的東區大地主「吳奶奶」。

劉駿耀透露安父為人客氣，一開始在台中經營保全公司，因為經營不錯，加上有參與豪宅物業管理，口碑甚佳，慢慢賺到錢後，才從台中開始向台北拓展，「正確跟大家講，他(安父)完全沒有黑道背景、他是官二代，他是做保全公司。」

劉駿耀笑稱，不要以為人家帶很多人馬就是黑道，那是因為安父保全公司經營很好，所以很多豪宅都指名要安父公司來負責。

(中時電子報)