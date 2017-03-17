385億黃金債券 綠委酸：統一才能領 兌得到有鬼

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民進黨立委林俊憲（中）。

國民黨查舊有黨產，發現未兌的中華民國政府美國黃金債權，價值達385億1千多萬元，國民黨行管會主委邱大展呼黨產會，應正視國民黨對國家的貢獻。民進黨立委林俊憲開酸，這批公債統一後才能領，難怪國民黨一天到晚喊統一！

國民黨發現一批民國36年中央政府發行的第2期美國黃金公債（U.S. Gold Bonds），換算後市值達385億台幣。民進黨立委林俊憲在臉書列出兩岸人民關係條例第六十三條，國家統一前，下列債務不予處理的規定。

規定指出，國家統一前不予處理的債務，一是民國38年以前在陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債；二是國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。

文末，林俊憲狠酸，終於了解國民黨為何執著於統一，這批公債要國家統一之後才能領，「兌領得到才有鬼」！

(中時電子報)