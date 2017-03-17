北京房市調控升級 二套房頭期款比例增至6成
北京市政府今（17）日下午舉行新聞發布會宣布，北京房市調控進一步升級，居民家庭名下在本市已擁有1套住房，以及在北京市無住房但有商業性住房貸款紀錄或公積金住房貸款紀錄的，購買普通自住房的頭期款比例不低於60％，購買非普通自住房的頭期款比例不低於80％。暫停發放貸款期限25年以上的個人住房貸款。
中國國務院新聞辦今日舉行記者會時，「政府工作報告」起草組成員、國務院研究室副主任韓文秀表示，這次「報告」在房地產調控方面，一是要落實地方政府的主體責任；二是要實行分類調控、因城施策，不同地方房地產市場庫存、房價差異很大。
他指出，今年既要去庫存，也要穩房價。在加強短期調控的同時，也要建立健全房地產市場平穩健康發展的長效機制，這些長效機制也包括財稅、金融、土地等方面的制度安排。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。