北京房市調控升級 二套房頭期款比例增至6成

北京市政府今（17）日下午舉行新聞發布會宣布，北京房市調控進一步升級，居民家庭名下在本市已擁有1套住房，以及在北京市無住房但有商業性住房貸款紀錄或公積金住房貸款紀錄的，購買普通自住房的頭期款比例不低於60％，購買非普通自住房的頭期款比例不低於80％。暫停發放貸款期限25年以上的個人住房貸款。

中國國務院新聞辦今日舉行記者會時，「政府工作報告」起草組成員、國務院研究室副主任韓文秀表示，這次「報告」在房地產調控方面，一是要落實地方政府的主體責任；二是要實行分類調控、因城施策，不同地方房地產市場庫存、房價差異很大。

他指出，今年既要去庫存，也要穩房價。在加強短期調控的同時，也要建立健全房地產市場平穩健康發展的長效機制，這些長效機制也包括財稅、金融、土地等方面的制度安排。

(工商)