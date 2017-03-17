小貨車自撞國小圍牆 駕駛傷重送醫

小貨車因不明原因自撞新興國小圍牆。（譚宇哲翻攝）

警消人員在現場對小貨車駕駛進行急救。（譚宇哲翻攝）

新北市淡水區一輛小貨車今天下午3時許撞上新興國民小學圍牆，年約40歲的男駕駛一度失去呼吸心跳，所幸經現場急救後恢復生命跡象並送往淡水馬偕醫院，由於小貨車撞擊後車體漏油，警消到場拉起封鎖線戒備並整理現場，詳細事故原因仍待警方釐清。

(中時)