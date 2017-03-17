日「怪奇飯店」超萌機器人TAPIA 5月將登台
以機器人服務旅客聞名的日本豪斯登堡「怪奇飯店」，其東京舞濱二號店在本月15日開幕，引進超萌「TAPIA」機器人，除了能提供基本的時間與天氣問答外，更加入豐富的觀光資訊，帶給遊客貼心、驚奇的體驗；這款機器人預定5月登台。
搶先全球拿下代理權的和鉅國際，將與「台隆手創館」合作，近期即將於台灣發表「TAPIA」機器人上市計劃，目的希望透過強大的雲端智慧，為台灣服務業注入新元素外，更為消費者的家中帶來可愛與智慧兼具的小管家。
(中時)
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