世大運運動操亮相 小綠綠跳操嗨翻

世大運運動操17日首亮相 ，北一女中體育老師俞齊親將世大運21+1項目運動種類融入體操，帶領百名小綠綠一起跳操，全場high翻。中央社記者梁珮綺攝 106年3月17日

「現在是跆拳道，右腳微抬；下一步左腳往後滑，是溜冰。」北一女中體育老師俞齊親將世大運21+1項目運動種類融入體操，今天帶領百來名小綠綠一起跳操，全場high翻。

俞齊親花了8個月時間設計的世大運運動操今天首度亮相，運動操加入饒舌音樂，由MV魔幻力量的「Natural High」改編，歌詞也融入21項運動項目、1項示範賽。

俞齊親笑說，選定這首歌是因為饒舌曲風，歌詞也請歌曲作者鼓鼓用饒舌方式來念，「但不是只單念籃球、棒球，是可能會展現的動作技巧、型態，比如說過肩摔。」

不過，21+1項運動項目若在整套操都出現，整套操會比較不順暢，俞齊親表示，「我擷取15個項目，出現最多的是台灣有機會拿牌的籃球、射箭、舉重。」她說，屬於「台灣之光」的運動種類一定要放。

俞齊親說，世大運運動操動作與運動項目有關，希望學生們跳過操後，能夠知道有什麼競賽種類，或多接觸運動，例如沒打過羽球，可以嘗試，或打開電視看比賽，也期待未來世大運運動操影片能放上網路平台，達到行銷台北效果。

北一女中學生黃心柔說，覺得世大運運動操比平常跳的課間操簡單，很快就能學會，跳完後更認識運動競技項目。

俞齊親從82年到北一女中任教，至今24個年頭，幾乎一年編2套運動操，已編48套運動操。1060317

(中央社)