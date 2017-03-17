林德福催生第5支職棒 讓棒球真正變國球
體育署長林德福今天提出體育改革修法朝組織更開放、財務透明等4原則；職棒部分，4支球隊太少，要催生第5支球隊，讓棒球真正變成國球。
民進黨立委黃國書、何欣純、張廖萬堅、許智傑下午召開「體育改革從體育署開始，教育部責無旁貸」記者會，教育部次長蔡清華、體育署長林德福兩人列席。
黃國書盼林德福大刀闊斧改革各單項協會，而不是與單項協會「好作伙」。去年8月奧運後，監察院昨天對體育署的不作為提出糾正，希望體育署積極處理單項協會改革。
何欣純說，林德福今天上任後，給林德福的禮物是監察院糾正報告，點出3個問題，第一，各單項協會選手質疑選拔不公，影響整體戰力與士氣；第二，體育署與運動發展基金補助各單項協會，但對協會人事、財務卻無法有效監督；第三，國家代表隊，體育署應有遴選機制、獎金分配等等，希望這個會期透過修法，回應國人期待。
張廖萬堅表示，去年奧運發生國手與單項協會間的爭議，黃國書提出體育團體法專法的草案，他也提出國民體育法的修正，這是對體育團體的民主化、財務透明化、民代要不要兼任、選手要不要有仲裁制度等修法方向，體育署補助這麼多經費，應建立讓外界信任的制度。
張廖萬堅說，林德福是有經驗的救援投手，23日將安排體育署到立法院報告。
蔡清華指出，棒協要讓出主導權，但「我們要的結果應該不只這樣」，未來國民體育法修法，盼在各界有共識下完成修法，短期內包括國家隊的組訓也能建立很好的制度，教育部對林德福有很高的期待。
林德福說，如果用專章就可以，就不用專法，修法方向就是讓組織更開放、讓具備一定資格的人進到協會，而不是近親繁殖、少數幾人把持；其次，會務運作更專業，不要外行領導內行；第三，財務透明化，這是最大的政策工具，只要有能力查核財務並公布，對協會領導階層就會有壓力。第四，考核客觀與科學，在這4個原則下，透過修法讓運動團體正常化。
棒球部分，林德福說，第一步要組成最強的國家隊，第二步因職棒長久以來才4隊太少，要催生第5隊，讓棒球成為國球。1060317
(中央社)
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