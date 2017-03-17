蔡總統視察基隆火車站 闢複合式輕軌

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總統蔡英文（前右2）17日下午視察台鐵基隆火車站。交通部簡報在南港展覽館到基隆之間，將闢建複合式輕軌，利用台鐵現有運輸路廊，不涉及徵收土地。中央社記者黃旭昇基隆攝 106年3月17日

總統蔡英文今天下午視察台鐵基隆火車站。交通部簡報在南港展覽館到基隆之間，闢建複合式輕軌，結合台鐵以因應基隆交通所需。

蔡總統在基隆市長林右昌及立委蔡適應等人陪同下，先聽取台鐵簡報。

隨後，蔡總統登上基隆火車站南站頂樓，在陰雨中眺望基隆港。

林右昌表示，蔡總統關心基隆交通及捷運，特地來此，希望4年內可以完工。1060317

(中央社)