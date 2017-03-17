苗縣首座綠建築鄉公所 三義鄉民樂洽公
苗栗縣三義鄉公所新建辦公廳今天落成啟用，為縣內首座綠建築鄉公所，地上1樓、地上6樓採明亮光線設計，啟用第1天就吸引許多鄉民前往洽公參觀。
苗栗縣長徐耀昌、前縣長劉政鴻、立法委員陳超明以及三義鄉長徐文達等地方政商名流，都親自出席參與三義鄉公所新辦公廳舍啟用剪綵儀式，徐文達表示，鄉公所不但是全縣首座綠建築公所，更是全台唯一有6層樓高的基層公所。
徐文達指出，原有的辦公廳舍在九二一大地震時就受損，屋齡已超過40年，透過內政部和苗栗縣政府補助約新台幣1億餘元，採原地重建方式，歷經2年多興建工程，如今終於成為新地標。
新鄉公所前後都有大片玻璃，採光良好也十分通風，預計未來可節省照明和空調的電費，建築外觀搭配木雕、桐花和客家花布等元素，融合國際慢城標誌，可說充分展現在地特色的節能、減碳綠建築。
徐耀昌表示，看到三義鄉公所落成啟用，更想到苗栗縣內尚有三灣鄉公所和泰安鄉公所也急待重建，尤其三灣鄉公所仍是全國唯一一個土地是用租來的，因此將極力為三灣鄉親向中央爭取，提供民眾一個完善的洽公環境。1060317
(中央社)
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