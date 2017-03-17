聽阿嬤的話 刺青少年陳柏翰圓烘焙夢

全身刺青曾在街頭逞兇鬥狠的陳柏翰（圖），如今27歲的他，已在台中市擁有兩家麵包店，他說，就是阿嬤的一席話「你要別人這樣看你嗎？」，讓他反思改過。中央社記者郝雪卿攝 106年3月17日

全身刺青曾在街頭逞兇鬥狠的陳柏翰，如今27歲的他，已在台中市擁有兩家麵包店，他堅持品質，內餡不用現成，而是自己熬煮，紅豆餡粒粒分明。中央社記者郝雪卿攝 106年3月17日

全身刺青、曾在街頭打混的陳柏翰，如今27歲的他，已在台中市擁有兩家麵包店，他說，就是阿嬤的一席話「你要別人這樣看你嗎？」，讓他反思「難道要這樣過一輩子」。

來自台南鹽水的陳柏翰，因為父母離異，跟著母親生活，母親每天為了家計忙碌，只有外婆跟他最親近，而他從小就不喜歡上學，跟著一群朋友在街頭打打鬧鬧。他自認不偷不搶，卻因全身刺青，招惹左鄰右舍異樣眼光。

回想起自己的轉捩點，陳柏翰表示，鄰居的機車被偷了，第一個就來向阿嬤告狀是他偷的，雖然阿嬤幫他澄清，相信他的清白，但事後阿嬤語重心長的對他說「你要別人這樣看你嗎？」這席話讓他開始思考「難道要這樣過一輩子？」自己還要繼續叛逆多久。

當時他就讀高職餐飲科，剛好學校與一家大公司有建教合作，他很想爭取實習機會，但操行需80分以上才有資格，而他因為常打架、曠課，操行成績只有20多分，於是他去找了學校主任、校長，最後找到董事長懇求，他是真心要去實習，希望給他重新改變的機會。

陳柏翰表示，學校的規定不可能為他改變，但董事長給他一盞明燈，當時圖書館有規定，只要捐3本書就能記1支嘉獎，後來他去舊書攤買了勵志書籍，學校老師也幫他搜集，他總共捐出200多本書，將功抵過後，終於為自己爭取到建教合作的機會。

進到這家大公司實習後，雖然辛苦，他甘之如飴，還前後兩次被公司派到日本知名烘焙店學習，他說，自己現在能夠創業，堅持品質，真的很感謝前東家的栽培及指導，成就了現在的他。

「一群年輕人為了逐夢，放棄做夢的機會」！陳柏翰堅持上午6時30分開店，每天清早5時就上班，因為堅持品質，連內餡都不用現成，而是自己熬煮，每天沒賣完的麵包，全捐給弱勢團體做公益。1060317

(中央社)