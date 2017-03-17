川習會有譜 府：密切注意相關發展
「川習會」有譜，總統府今天表示，會密切注意相關發展，台灣了解美國政府高度重視東亞地區和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，都對美國利益至關重要。
美國總統川普及中國大陸國家主席習近平的「川習會」可能將在4月舉行，對於雙方是否有可能簽署「第四公報」，損及台灣利益？總統府發言人林鶴明今天受訪表示，會注意相關發展。
林鶴明表示，有些學者在媒體上討論，府方已注意到這些專家學者說法，對此沒有進一步評論；川習會也還沒舉行，政府會注意相關發展。
林鶴明並表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，台灣也了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢都對美國的利益至關重要；台灣作為國際社會的一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。1060317
(中央社)
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