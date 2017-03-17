教育部：72大學曾與陸簽承諾書

教育部今天公布最新調查數據，民國94年至106年間，共有72所國內大專校院，提供中國大陸方研究生「承諾書」。

上述數據由各校填報回傳，經教育部彙整。經查陸方共有26省（市）單位要求提供承諾書，最多為浙江省。

教育部表示，對於現有及過去學校出具不適當的承諾書，將「立即發函糾正」。未來兩岸校際所簽書約，都視為兩岸協議的部分，一律依據兩岸人民關係條例處理。1060317

(中央社)