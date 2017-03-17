受困下水道3人獲救 1人搜救中
高雄市三民區澄清路和覺民路口下水道工程今天下午疑瓦斯外洩火警，據報有4名工人受困，警消搶救出3人送醫，持續搜救一名受困者。
這處下水道工地於下午約3時冒出濃煙，疑下水道內發生火警，並據報有4人受困，警消獲報立即出動9車26人前往搶救，並通報瓦斯公司和轄區警方協助交管。
警消特搜人員抵達現場立即穿戴防護裝備進行搶救，陸續救出3人，都有燒傷和嗆傷，意識清醒，由救護車緊急送醫。
由於據報仍有1名工人受困下水道，但下水道內有積水，警消調度抽水機先抽水，並噴灑水霧和抽風降低濃度，持續搜救受困者。1060317
(中央社)
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