沙國與大陸走近 反映與美國關係變化
沙烏地阿拉伯國王沙爾曼訪問中國大陸，兩國並簽署約650億美元的備忘錄和意向書。分析指出，沙國雖是美國的中東盟友，但為了自身經濟利益與國防獨立，正尋求大陸等亞洲國家的支持。
沙國作為美國在中東最重要的盟友，沙國國王沙爾曼至今尚未與美國總統川普會談，但已先應邀到訪中國大陸，會見大陸國家主席習近平。
美國之音中文網報導，沙國過去因強烈反共，直到1990年才與中國大陸建交，但尋求石油出口市場多元化等因素，已讓兩國走得越來越近。
沙烏地阿拉伯是最大的原油出口國，其傳統市場美國因頁岩油產出成長，大幅降低對沙國石油的需求；與此同時，大陸已成為世界上最大的能源消費國。沙國現在是大陸在中東地區最大的貿易夥伴，大陸也是沙國最大的石油買家。
在軍事方面，沙國也希望降低對美國的依賴，分析人士認為，中國大陸未來5到10年將增加對沙國的武器出口。
兩國的軍事關係可從一些例子看出：去年9月沙國從大陸購買具備偵查和攻擊能力的翼龍無人機。去年10月，兩國還在重慶附近舉行反恐聯合軍事演習。
報導指出，美沙兩國的聯盟關係近年不太穩定。美國認為沙國支援恐怖主義組織，向外輸出保守的伊斯蘭教義，國內政治環境不民主。沙國不滿美國在中東「阿拉伯之春」民主運動中扮演的角色，還批評美國2015年與伊朗達成的核協議。
報導引述華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）3月發表報告認為，沙烏地阿拉伯、埃及等中東國家認為美國正在背棄他們這些老朋友，也認為大陸在中東地區發揮更大作用對他們是有利的。
報告認為，大陸官員在處理與中東國家關係時不附加條件、不道德說教，而美國則是一個「繁瑣的合作夥伴」。1060317
(中央社)
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