日本官方：安倍妻子未捐款給森友學園

日本內閣官房長官菅義偉今天說，首相安倍晉三的妻子安倍昭惠並未捐錢給置身一起越滾越大政治醜聞核心的學校。

路透社報導，菅義偉（Yoshihide Suga）昨天表示，他曾向安倍晉三確認，安倍未捐款給這所學校，也沒透過包括安倍昭惠在內的第三方捐錢給學校。

他還說，日本政府正在調查，安倍昭惠自身是否有捐款給這所學校的經營方「森友學園」（Moritomo Gakuen）。

安倍曾否認他及安倍昭惠介入森友學園一起購地疑雲案，或干預森友學園為了新學校自地方當局獲得建校許可的過程。這家教育機構負責日本西部一所幼兒園的營運，並計畫設立一所課程極端保守的小學。（譯者：中央社周慧盈）1060317

(中央社)