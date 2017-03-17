中市就業博覽會釋7000職缺 薪資最高7萬
台中市政府與國立中興大學合作舉辦「106年『勇往職前 齊得先機』就業博覽會」，明天（18日）在中興大學惠蓀堂登場。市府勞工局表示，這次提供約7000個職缺，其中近6成為智慧機械產業相關職缺，也有適合文學、管理及生技相關產業工作，希望幫助應屆畢業生提前規劃職涯、求職者也能順利就業，並提升中部智慧機械產業整體研發能量，邁向台中智慧城市願景。
勞工局長黃荷婷表示，這次參與的56家廠商類別非常多元，包含科技製造業35家及服務業21家；現場逾7成職缺薪資達到3萬以上，更不乏有逾4萬薪資水準的工作。其中「永豐商業銀行」釋出儲備幹部職缺，薪資最高達7萬元；「聯華電子」更一口氣釋出2000工作機會，建議求職民眾可視自身的專長條件，多方嘗試，找到最適合自己的工作。
台中市就業服務處長傅晶如指出，職涯規劃是民眾穩定、適性就業的重要關鍵，對於還沒做好準備的朋友，台中市職涯發展中心將於現場提供圖卡式職涯諮詢服務，帶領民眾運用活潑圖卡，探索自己的潛意識，勾勒出職涯規劃的輪廓，協助求職朋友找出職涯方向掌握美好人生。
另外，現場也將設置職場體驗專區，邀請友達光電教導民眾穿上無塵衣，體驗工程師在無塵室中工作的感覺，並結合「靈巧度大考驗」趣味競賽，活動豐富。
台中市就業服務處也提醒，找工作前要先選定方向、蒐集公司資訊、做好充分準備，面試時才能得心應手，提高錄取機率。
(中時)
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