中市第3屆青年加農徵選 年齡放寬至18-45歲

台中市政府「青年加農、賢拜傳承」計畫已邁入第3屆，今年青年加農申請年齡條件從18至35歲放寬為18至45歲，申請期間為5月1日至7月7日。另外，為減少青農從事農業初期的投資成本，也推出青年農民營運企劃，申請期間為4月1日至15日，申請條件為20至45歲實際從事農業生產的台中青年。

市府農業局表示，「青年加農、賢拜傳承」計畫效法師徒制培訓青農，對遴選出的青年提供一年的實務訓練見習、每月3萬元的生活津貼，並傳承賢拜栽種技能，為台中市農業發展培養生力軍。

青年加農申請條件須設籍台中市滿1年，年齡18至45歲，男性須役畢或免役，申請期間自5月1日至7月7日，輔導期間為今年9月1日至明年8月31日止。

此外，市府也推出青年農民營運企劃，以減少青農從事農業初期的投資成本，可提供農業相關設施40萬元及農業生產資材40萬元，合計最高80萬元的農業生產成本補助，申請條件須設籍台中市滿1年，且現正實際於台中市從事農業生產、年齡介於20至45歲的青年，申請期間為4月1日至15日。

(中時)