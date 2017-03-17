帶小孩到大賣場偷東西 婦人竊盜罪送辦

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48歲張姓婦人去年跨年夜，帶著年僅12歲兒子到高雄三民區的大賣場偷東西，得手3000餘元商品後，假裝若無其事，被店家安全人員盯上報警查獲。高雄地檢署偵結，依竊盜罪將張婦起訴，張子則移送少年法院。

(中時)