中市鐵路高架化地面空間，打造綠色空中廊道

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台中市鐵路高架化的地面空間如何運用？台中市府表示，將打造綠色空中廊道。（示意圖／台中市府提供）

隨著台中鐵路高架化，原本地面上的鐵道空間再利用，是台中市政府未來的施政重點之一。台中火車站旁的台糖糖廠北側到刑務所之間1.6公里的舊鐵道駁坎，離路面有一定高度，市府提出「綠空鐵道軸線計畫」，營造都會綠色空中廊道。中央已同意補助，市府將編列地方配合款，希望爭取議會同意。

都發局表示，綠空鐵道軸線計畫分為南北段，其中北段，將透過舊鐵道的騰空廊帶，加強設計人行動線系統，且與周遭新民倉庫文化資產相互聯結，提出整體規劃串聯糖廠與台中車站新站的空間介面設計，將車站人潮引流至糖廠、干城地區，完善整體人行空間與動線。

南段將部分保留駁坎、鐵軌、跨路鐵橋及部分鐵道號誌設施，進行綠化及鐵道環境氛圍塑造；區內保留的駁坎將檢討鐵道高架化後縫合與連結，串聯至南段演武場刑務所及日式典獄長宿舍群，改善社區居民生活環境品質。

綠空鐵道軸線計畫計畫第一期總經費1億9200萬元，其中文化部同意分兩年補助7200萬元，再由市府分兩年編列配合款

，今年先追加6000萬元預算，將爭取市議會支持。

都發局表示，鐵路駁坎設施是見證台中市歷史脈絡的重要景觀資產，透過設計串聯人行及車行動線，縫合中、西、東、南區空間，確保地方發展不受阻隔。並適當導入綠美化及開放空間，為公園綠地和公共空間較少的舊城區注入一股清新的力量。

(中時)