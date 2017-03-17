銅鑼基地貪汙案 股市聞人「熊員外」今入監服刑

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前農林公司董事長熊名武。（本報資料照片）

引爆高院法官集體貪瀆弊案的竹科銅鑼基地弊案，人稱「熊員外」的股市聞人、前農林公司董事長熊名武、特助溫世才2人各被判刑7年、5年6月確定。台北地檢署執行科今天中午傳喚熊、溫2人入監服刑，另同案被告前立委何智輝因潛逃大陸遭通緝。

至於法院判決熊、溫2人須連帶追繳贓款5209萬元，發還新竹科學園區管理局。但熊、溫2人均向檢方表示沒錢。

熊名武是股市聞人，曾任農林董事長、味全董事、中興投信董事長，他在農林總經理期間因立志仿照古代士紳建莊園當員外，而被稱為「熊員外」。

唸法律的熊名武，1975年進入新興化纖任職，受股市大亨翁大銘倚重當其帳房，打下與金融界良好關係。1986年農林總經理出缺，翁力薦熊出任，熊由總經理幹到董事長，掌控農林20年，直到銅鑼案遭羈押，2006年出清農林持股，退出經營權。熊由一介專業經理人，變身為擁有龐大土地的農林董事長，堪稱企業界傳奇人物。

何智輝被控利用立委、苗栗縣長職權，介入久俊開發案、新竹科學園區銅鑼基地徵地案，勾結前農林董事長熊名武、特助溫世才，向科管局施壓，違法發放施工配合獎勵金。

何一審被判19年，二審判15年，但何在更一審時，行賄高院承審法官陳榮和等人，獲判無罪，行賄案爆發後，2010年7月檢調拘提時，何跳窗逃逸遭通緝，通緝期限到2035年5月15日。

2003年9月，熊、溫2人遭高檢署查黑中心聲押獲准，同年12月，檢方聲請具保停止羈押，法官裁定熊、溫各以200萬、100萬交保。

熊、溫官司纏訟逾13年，最高法院去年12月21日駁回2人上訴，熊名武判刑7年，褫奪公權4年，溫世才5年6月，褫奪公權3年，何智輝判刑13年，褫奪公權8年確定。

熊日前曾以生病等理由，向北檢聲請暫緩執行，但遭檢方駁回。北檢原訂今天上午傳喚熊、溫2人發監，但2人直到中午才主動向北檢報到入監。

(中時)