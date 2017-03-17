視障按摩星級服務！中市首創據點評鑑機制

台中市勞工局參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，擬訂視障按摩業評鑑指標。（圖／台中市府提供）

國人注重休閒養生，各式休閒產業蓬勃發展，為協助台中市各視障按摩據點成為休閒抒壓的好去處，台中市政府勞工局領先全國首創「視障按摩據點評鑑機制」，分3等級評鑑視障按摩據點的環境、設備、清潔、衛生、技術、服務等10大面向；也期望藉由評鑑制度，協助業者自我檢視改善，讓消費者更方便選擇優質店家。

勞工局長黃荷婷指出，自100年11月大法官釋憲開放明眼人按摩以來，台中市一般按摩業者已登記近300家，而視障按摩業者僅150餘家，倍數的差距讓原本從事按摩的視障者感受到市場競爭壓力；因視障按摩師擁有國家證照考試所認證的技術，打造優質的環境及顧客至上的服務品質，將有助於提升視障按摩業者的市場競爭力。

為此，勞工局參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，擬訂視障按摩業評鑑指標，並於今年3月初與台中市視障按摩業者召開說明會，深獲業者認同，並期待未來與勞工局合作，讓台中市視障按摩邁入星級評鑑的里程碑。

黃荷婷表示，評鑑目的是希望協助台中市視障按摩業者增強競爭力，視障按摩業可透過自願加入評鑑機制得到自我提升，並達到更優質的行銷。

評鑑機制將分3級，針對視障按摩據點的整體地理環境、建築外觀與空間設計、環境衛生清潔、消費資訊與權益、設備設施、環境安全管理、按摩師素養與權益、顧客服務品質、按摩師專業與人才培育機制、品牌發展與創新等10大面向進行評估，通過評鑑及認證的視障按摩據點，代表其環境、設備、清潔、衛生、技術及服務等都達到對應等級的要求。

今年度將透過輔導員實地訪視宣導，並協助各視障按摩據點試評，蒐集相關資訊後，確認評鑑指標的合適性，預計於明年度正式評鑑，將為台中市按摩業帶來新的價值觀，也請大家多加支持視障按摩。

(中時)