蔡英文政府斥資80億 基隆將蓋輕軌到南港

基隆將蓋輕軌列車。(黃靖惠攝)

交通部長賀陳旦、立委蔡適應及基隆市長林右昌受訪。(黃靖惠攝)

總統蔡英文與交通部長賀陳旦今天下午前往基隆火車站視察，旋即傳出好消息宣布斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，路線沿用現有設備規畫從基隆至南港「輕軌」，由於軌距與台鐵相同，部分路段可與台鐵共享路權，也可行駛在平面道路上。

基隆至南港輕軌採用歐洲Tram-Train輕軌系統，可行駛一般市區道路及傳統鐵路軌道上，且可以說是基隆南港專線，每列車最多可乘載500人，市區專用軌道時速最高可達70公里，賀陳旦今天受訪時表示， 外界遲疑是否會同捷運來基隆一樣延宕20年時間，他說，25個城市也使用相同輕軌系統，估計最快4年內即能完成。

蔡英文致詞時表示，市民最關心的是預算超過80億基隆「輕軌捷運」，這將是30年來基隆最大的建設。基隆人期盼捷運已經幾十年了，但是歷任政府都做不到，今天要告訴所有基隆市民一定會做到。

她表示，更重要的不只是一條軌道，而是會把它視為區域整體發展的一環，結合「基隆市港再生」計畫以及「基隆河谷發展」計畫，帶動基隆產業和就業環境的升級。

(中時電子報)