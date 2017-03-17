王健林海外併購告吹 分手費高得驚人

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中國大陸富豪王健林擁有的萬達集團收購美國金球獎製作公司Dick Clark Productions的交易可能告終。由於雙方已經簽訂合約，未能履約的萬達集團可能得支付高達5000萬美元的違約金。

萬達集團去年10月傳出將以10億美元代價收購DCP。但今年年初傳出收購案遭遇困難，大陸媒體也曾傳出王健林無法如期支付這筆款項的最大原因，是因為北京當局為了遏止資本外流所祭出的資本管制措施。

根據澎湃新聞從DCP母公司Eldridge Industries獲得的消息顯示，這家公司10日向美國德拉瓦州法院遞交起訴書，由於萬達集團無法履行合約義務，決定終止出售DCP給萬達集團的合約。

據了解，這項收購案原先預計在1月17日完成，但當時萬達沒能完成收購，要求將合約終止日期延長到2月底。為了展延合約到期日，萬達先從收購合約設定的5000萬美元終止費中，交付2500萬美元給DCP。

這次DCP透過遞交起訴書的方式，希望強制萬達交付另外的2500萬美元。

至於交易失敗的原因，DCP並未透露，萬達集團也尚未對此做出回應。1060317

(中央社)