飲酒作樂躲陽台 酒駕通緝男仍被逮

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任姓酒駕通緝犯（圖）和3名男子在空屋飲酒作樂，警方獲報趕往，任男趕緊躲到陽台後方，其他3人企圖妨礙警方搜索，還是逃不了被逮，且被搜出安毒送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月17日

任姓酒駕通緝犯和3名男子在空屋飲酒作樂，大聲喧譁，警方獲報趕往，任男趕緊躲到陽台後方，其他3人企圖妨礙警方搜索，還是被逮，且被搜出安毒送辦。

台南市警局第三分局今天凌晨接獲安南區舊國宅空屋有人喧譁，立刻趕往查看；警方抵達時聽到門內聲響很大，敲門表明身分後，屋內人隔了一陣子才開門。

警方當時認定有問題，且查清楚屋內 3 名男子不是屋主，立刻進屋調查，但屋內 3 人企圖攔阻，仍無法阻止警方從陽台後方逮到 35 歲的任男，且從任男身上搜出安毒。

正當警方要把任男帶走時，屋內 3 人又意圖阻攔，現場員警隨即請求支援，且警告對方不要亂動，不然一律逮捕送辦，才順利帶走任男。1060317

(中央社)