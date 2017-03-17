藍調口琴泰斗詹姆斯柯頓辭世 享壽81歲

貧苦出身，向搖滾世界完美詮釋拿手樂器的美國藍調口琴大師詹姆斯柯頓（James Cotton）今天辭世，享壽81歲。

法新社與美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，公關人員發表聲明說，詹姆斯柯頓因肺炎在德州奧斯汀（Austin）逝世。儘管這位葛萊美獎得主1990年代罹患喉癌而放棄演出，他巡迴演出仍超過60年。

詹姆斯柯頓加入穆迪瓦特斯（Muddy Waters）樂團後在芝加哥聲名大噪，到了1960年代，那些尋求探索搖滾藍調根源的嬉皮，也開始對詹姆斯柯頓的口琴演出大感好奇。

他曾與歌手珍妮絲賈普林（Janis Joplin）以及搖滾傳奇天團「死之華合唱團」（Grateful Dead）同台表演，也曾與齊柏林飛船（Led Zeppelin）合作演出。

詹姆斯柯頓2015年向「蒙特婁日報」（Montreal Gazette）提起他的口琴時說，死之華合唱團「從沒看過有人像我這樣吹口琴」，「也沒有人像他們那樣玩音樂，這對我來說有點太大聲，但我享受在其中。」

詹姆斯柯頓在奧斯汀度過晚年，2013年發行最後1張半自傳體專輯「Cotton Mouth Man」，回顧他口琴生涯的根源。（譯者：中央社周莉芳）1060317

(中央社)