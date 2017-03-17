藍調口琴泰斗詹姆斯柯頓辭世 享壽81歲
貧苦出身，向搖滾世界完美詮釋拿手樂器的美國藍調口琴大師詹姆斯柯頓（James Cotton）今天辭世，享壽81歲。
法新社與美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，公關人員發表聲明說，詹姆斯柯頓因肺炎在德州奧斯汀（Austin）逝世。儘管這位葛萊美獎得主1990年代罹患喉癌而放棄演出，他巡迴演出仍超過60年。
詹姆斯柯頓加入穆迪瓦特斯（Muddy Waters）樂團後在芝加哥聲名大噪，到了1960年代，那些尋求探索搖滾藍調根源的嬉皮，也開始對詹姆斯柯頓的口琴演出大感好奇。
他曾與歌手珍妮絲賈普林（Janis Joplin）以及搖滾傳奇天團「死之華合唱團」（Grateful Dead）同台表演，也曾與齊柏林飛船（Led Zeppelin）合作演出。
詹姆斯柯頓2015年向「蒙特婁日報」（Montreal Gazette）提起他的口琴時說，死之華合唱團「從沒看過有人像我這樣吹口琴」，「也沒有人像他們那樣玩音樂，這對我來說有點太大聲，但我享受在其中。」
詹姆斯柯頓在奧斯汀度過晚年，2013年發行最後1張半自傳體專輯「Cotton Mouth Man」，回顧他口琴生涯的根源。（譯者：中央社周莉芳）1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。