印度強化佛教國際參與 改變莫迪形象

特派員看世界專欄印度總理莫迪領導印度人民黨（BJP）近日在5省地方選舉獲勝後，準備趁勝追擊，正透過推動包容性較大的佛教國際活動，似乎有意重建他和BJP原本偏向印度教主義的形象。

5省地方選舉中，印度人民黨透過選票，及選後與小黨結盟，拿下4個省的執政權，尤其是奪下人口占印度1/6的北方省，有利莫迪在2019年大選中連任。

打贏選戰後，莫迪16日召集所有印度人民黨國會議員，要求各國會議員回到各省宣傳中央政府推動的扶貧及促進年輕人引領國家起飛的政策，印度人民黨主席夏哈（Amit Shah）也下令整個黨動起來，準備籌備2019年選戰，積極體察民意。

莫迪領導的內閣近來更在佛教活動上積極參與，似乎有意重建印度人民黨和他自己的形象。

莫迪和印度人民黨過去經常被批評偏向印度教激進主義的色彩，尤其是莫迪在古茶拉底省長任內，曾發生穆斯林遭印度教徒大規模屠殺的不光彩紀錄。

選擇佛教，主要是印度教徒普遍認為佛教屬於印度教的分支，也算廣義的印度教。

此外，佛教發源於印度進而向全世界傳播，符合印度人民黨本土至上的理念；佛教廣布亞洲，尤其是東亞與東南亞，也符合印度「東望」（Look East）和「東進」（Act East）政策，再加上佛教的包容性，都成為印度莫迪政府建立宗教包容形象，主導國際宗教事務的最佳選擇。

根據玄奘所著「大唐西域記」內容挖掘出來的印度古代佛教中心那爛陀大寺與大學遺址，印度文化部也持續加強維護，同時於2016年申請獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

在印度文化部大力支持下，由那爛陀大學主導的「佛教在21世紀：全球危機與挑戰的應對與觀點」國際研討會，今天起更在那爛陀縣舉行3天，邀請達賴喇嘛、大寶法王等知名宗教界人士，台灣則有靈鷲山佛教教團總執行長葛達鎷（Gabor Karsai）代表參加並發表專題演說，好萊塢影星李察基爾也將與會。

靈鷲山心道法師特別助理陳慧興認為，透過這場佛教國際研討會，印度可整合並建立一個佛教各宗派及其他宗教對話的平台，更可透過平台討論如何解決世界面臨的挑戰和問題，有助提升印度在國際宗教和文化上的地位，更有助建立印度包容多樣的宗教形象。

可以預料的是，莫迪團隊透過上述細緻的形象改造，以及打動印度基層人心的口號，加上經濟改革在印度人民黨擴大政治版圖後更易推動，國際經濟專家看好印度經濟後勢發展，莫迪邁向連任的道路將更加平坦。1060317

(中央社)