媽祖觀光文化節 邀信徒鎮瀾宮看戲

農曆3月「瘋媽祖」，台中市政府文化局主辦「2017台中媽祖國際觀光文化節」，也在本月達到最高潮。今年大甲媽祖將在24日晚上11時起駕，文化局將於18、20及22日晚上7時，邀請演藝團體在鎮瀾宮周邊演出起駕戲，24日晚上6點另有觀禮台活動，陪伴民眾一起「瘋媽祖」。

文化局指出，媽祖遶境進香以起駕、祝壽與回鑾最受矚目，而「起駕戲」是在媽祖起駕前，邀請傳統戲曲團隊於廟口表演獻藝，向媽祖表達祝賀聖誕之意。

「2017台中媽祖國際觀光文化節」起駕戲共計3場，首場於18日晚上7時，由「新藝芳歌劇團」演出《八家將傳奇》，劇情敘述明末清初有情有義的獄中衙役與草莽英雄，如何成為城隍爺身邊的八名家將。

20日第2場起駕戲，則由高雄鳳山「藝人歌劇團」演出《武后之路》，描繪中國歷史上首位女帝武則天，如何一步步登上皇位，展開傳奇輝煌的一生。

第3場起駕戲於22日舉行，由「台中聲五洲掌中劇團」帶來《鬼谷子傳奇》，透過精采生動的掌中戲，看鬼谷子如何幫助干將和莫邪在限期內為吳王打造神兵利器。

文化局表示，24日媽祖起駕當晚6點，將在中山路與經國路口舉辦觀禮台活動，演出團體包括：在地的大甲五十三庄及大甲愛樂室內樂團，另有台中聲五洲掌中劇團、新藝芳歌劇團、世淵獅藝館、星光薩克斯風樂團及豐陽國中舞蹈團等，當晚11點媽祖起駕時，民俗專家將為民眾介紹媽祖起駕進香的傳統科儀，帶民眾更深入了解媽祖起駕及藝陣文化。

(中時)