臭死人！清潔業違法將水肥倒公墓遭起訴

真的是「臭死人」！台中市一中、一乙、一快通3家清潔行，其中僅一快通清潔行有清除水肥許可證，但無處理許可證。3家業者卻向每家戶收費1500元抽取水肥後，趁深夜載運到偏僻太平區永豐路公墓，任意排放於水溝，共6人被依違反廢棄物清理法起訴。

起訴書指出，一中清潔行負責人王金龍，和其兄王凱明，平常均從事水肥清除業務，該行並未取得清除、處理水肥許可證，卻利用登記在公司名下的一部水肥車，從去年8月至11月間，以每戶收費1500元提供抽水肥服務，卻將滿車水肥載往太平區永豐路公墓內水溝，直接排入水溝。檢方估計他們至少已載運10餘車次非法傾倒，獲利逾2萬元。

另外，一乙清潔行負責人施清標和兩兒子，同樣未取得水肥清除、處理許可，卻與姪子施威廷經營的一快通清潔行策略聯盟，互相支援，同樣收費1500元抽水肥，趁著深夜載到太平區永豐路公墓水溝非法排放，以為「臭死人」沒有人會抱怨，但附近居民被臭得受不了而報警。

去年11月保七總隊接獲線報派員埋伏稽查，守株待兔果然連續查獲3家業者非法傾倒水肥廢棄物。包括3家公司的施姓一家4口及王姓兄弟2人，共6人，被依違反廢棄物清理法起訴，檢方請求沒收其水肥車，及沒入犯罪所得。

(中時)