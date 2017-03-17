臭死人！清潔業違法將水肥倒公墓遭起訴
真的是「臭死人」！台中市一中、一乙、一快通3家清潔行，其中僅一快通清潔行有清除水肥許可證，但無處理許可證。3家業者卻向每家戶收費1500元抽取水肥後，趁深夜載運到偏僻太平區永豐路公墓，任意排放於水溝，共6人被依違反廢棄物清理法起訴。
起訴書指出，一中清潔行負責人王金龍，和其兄王凱明，平常均從事水肥清除業務，該行並未取得清除、處理水肥許可證，卻利用登記在公司名下的一部水肥車，從去年8月至11月間，以每戶收費1500元提供抽水肥服務，卻將滿車水肥載往太平區永豐路公墓內水溝，直接排入水溝。檢方估計他們至少已載運10餘車次非法傾倒，獲利逾2萬元。
另外，一乙清潔行負責人施清標和兩兒子，同樣未取得水肥清除、處理許可，卻與姪子施威廷經營的一快通清潔行策略聯盟，互相支援，同樣收費1500元抽水肥，趁著深夜載到太平區永豐路公墓水溝非法排放，以為「臭死人」沒有人會抱怨，但附近居民被臭得受不了而報警。
去年11月保七總隊接獲線報派員埋伏稽查，守株待兔果然連續查獲3家業者非法傾倒水肥廢棄物。包括3家公司的施姓一家4口及王姓兄弟2人，共6人，被依違反廢棄物清理法起訴，檢方請求沒收其水肥車，及沒入犯罪所得。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。