中市府修正高接梨保險費用補助加快撥款速度

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近幾年寒害及風災對高接梨造成嚴重損失，為降低風險，農委會104年起試辦高接梨天然災害保險，台中市政府並率先試辦補助響應，試辦期間由農委會及市府各補助1/3保費，農民僅需自行負擔1/3。

但有農民認為保費補助提撥太慢，影響投保意願。為此，台中市政府農業局將修正試辦補助要點，統一透過農會協助撥款，讓農民儘早獲得補助。

農業遭遇天然災害時，農委會會啟動救助與輔導體系。第一道是天然災害救助，救助的金額是農民一整年投入作物生產約兩成的成本；第二道是產業輔導措施，包括清園、病蟲害防治或資材與設施補助等，市府另有災後重建復耕的補助。

不過光靠政府的救助不夠，所以農政單位規劃第三道農業災害保險，由農民負擔保險費用，政府補貼部分保費，遇到嚴重災害時，可能獲得比救助金額更高的保險給付。

市府為鼓勵農民建立風險管理概念，率先響應配合農委會於105年推廣試辦「梨」農作物天然保險，試辦期間由農委會及市府各補助1/3保費，農民僅需自行負擔1/3保費。

但是105年試辦過程中，有部分農民反映本府保費補助款的撥款速度過慢，導致影響投保意願。對此，農業局表示，根據原版要點，補助核銷原由區公所辦理，然而部分農民保險單有誤，區公所依行政流程要求退回修正，影響撥款速度。

為了加速撥款，農業局正研議修正「台中市農作物天然災害保險試辦補助要點」，未來將調整由農會協助撥款；由於農會與農民交流最密切，加上本為金融機構，農民皆在農會開戶，透過農會服務，期能讓農民儘早領到補助款。

農委會表示，保險就像一把保護傘，在災害發生前，先做好風險管理，將可提供農民更周全的農作物生產保障；當災害發生時，保險理賠能即時給予經濟損失彌補，協助緩和災害衝擊；多一分投保、少一分損失。農業局再次呼籲梨農踴躍參加保險，在3月31日前，農民都可到土地所轄農會辦理。

(中時)