參加澳洲數學檢定滿分 吳柏翰全台唯一、全球僅6人
屏東市中正國中七年級學生吳柏翰，去年底參加澳洲ＡＭＣ數學能力檢定，在全球30國、30萬名學生共同參與下，獲得滿分高分，日前成績公布，滿分殊榮全台僅一位、全球也只有6人，校方為此公開表揚，他則期許自己，未來要當一名優秀數學教師。
母親透露，孩子從嬰兒時期就對數字特別敏感，看到時鐘、車牌或螢幕上的數字跳動，都會靠近緊盯；數學能力在國小一年級就嶄露頭角，曾代表學校參加數學競賽，初試啼聲便拿到一座冠軍，從此就是相關競賽常勝軍。
中正國中特教組長魏志恆說，吳柏翰在公開競賽功績彪炳，早已聽聞名號，學校測驗滿分對他不是問題，因此鼓勵多多對外參與競賽。以澳洲ＡＭＣ為例，就是國內數學資優一定會嘗試的檢定測驗，它涵蓋廣泛數學實際應用，要拿高分不是問題，但滿分真的要很有實力。
吳柏翰謙虛表示，其實沒有給自己很大壓力，就是對平常學習做一次驗收，獲得滿分心情還算不錯；目前國一程度的他，已經自修到高中題目，更在中山大學參與專為高中學生開設的南部數學科學研究人才培育計畫，未來想當數學老師，在喜歡的領域繼續鑽研。
魏志恆表示，這孩子很特別，說他是全校最厲害也不為過，但個性低調，並不會鋒芒外露，學校只能給予加深加廣的學習陪伴，更培養他獨立進行研究，獲得好成績已經不是唯一目的，而是期許他真正在這領域闖出一片天。
(中時)
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