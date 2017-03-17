科技體驗營溼身滑水道 孩子玩瘋了！

六嘉國中「數位科技探索體驗營」提供的滑水道，讓孩子們玩瘋了！（呂妍庭攝）

六嘉國中「數位科技探索體驗營」提供的滑水道，讓孩子們玩瘋了！（呂妍庭攝）

六嘉國中因2座遊樂設施進駐，變身大型遊樂場。（呂妍庭攝）

「數位科技探索體驗營」有MBOT機器人競賽，供學生挑戰對戰。（呂妍庭攝）

六嘉國中「數位科技探索體驗營」，「何爺爺」無償出借滑水道，看到孩子們玩瘋了，何爺爺（左）心滿意足。（呂妍庭攝）

嘉義縣六嘉國中今17日舉辦「數位科技探索體驗營」，邀請六腳鄉蒜頭、灣內、六美、北美、六腳、更寮等國小計386位學童，而六嘉國中教學團隊也精心設計了一系列挑戰，包括平版線上挑戰、MBOT機器人競賽、3D列印筆體驗、科學實驗等，讓偏鄉孩童體驗趣味課程，不過，最受歡迎的，還是人稱「何爺爺」何茂成出借的大型滑水道和充氣溜滑梯，學童們即使已渾身溼透，仍耐心排隊，等著享受高空勁滑的快感。

六嘉國中校長柯志明指出，這次辦理偏鄉學習活動，經費來源為教育部補助的「偏鄉數位學習發展計畫」經費，但大部分仍靠校方自行向社會募款，以及家長會贊助，再加上何爺爺無償出借的滑水道，讓六腳鄉的孩子們都可以一圓登上「移動樂園」的童夢。

(中時)