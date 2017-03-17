科技體驗營溼身滑水道 孩子玩瘋了！
嘉義縣六嘉國中今17日舉辦「數位科技探索體驗營」，邀請六腳鄉蒜頭、灣內、六美、北美、六腳、更寮等國小計386位學童，而六嘉國中教學團隊也精心設計了一系列挑戰，包括平版線上挑戰、MBOT機器人競賽、3D列印筆體驗、科學實驗等，讓偏鄉孩童體驗趣味課程，不過，最受歡迎的，還是人稱「何爺爺」何茂成出借的大型滑水道和充氣溜滑梯，學童們即使已渾身溼透，仍耐心排隊，等著享受高空勁滑的快感。
六嘉國中校長柯志明指出，這次辦理偏鄉學習活動，經費來源為教育部補助的「偏鄉數位學習發展計畫」經費，但大部分仍靠校方自行向社會募款，以及家長會贊助，再加上何爺爺無償出借的滑水道，讓六腳鄉的孩子們都可以一圓登上「移動樂園」的童夢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。